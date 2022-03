Reprise mardi des pourparlers russo-ukrainiens, annonce Kiev

La quatrième session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie reprendra mardi après une « pause technique » lundi, a rapporté un négociateur de Kiev.

« Nous faisons une pause technique dans les négociations jusqu'à demain" pour permettre » des travaux supplémentaires des sous-groupes de travail et la clarification" de certains termes, a déclaré sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

