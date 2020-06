Reprise du transport interurbain / Rufisque : La Gare Routière renait de ses cendres grâce aux mesures du Ministère du Transport.

Comme prévu, les activités ont repris à la gare Routière de Rufisque. Le premier car de transport à destination de Matam a quitté les lieux vers 7H35 mn du matin sous la supervision des agents chargés de la surveillance stricte du manifeste. Selon Fallou Samb, le président des Transporteurs du Sénégal , « cela fait longtemps que nous nous battons pour la bonne marche de cette gare routière. Il faut qu’on puisse prendre nos responsabilités en main. On a demandé la réouverture des gares routières, c’est fait. Il faut éviter que le virus se propage à travers nous. Sinon on sera l'ennemi numéro 1 des Sénégalais. » À cet effet, les acteurs qui gravitent autour de la gare Routière de Rufisque ont reçu une somme de 6 millions de F Cfa , 10 thermo flash, une centaine de flacons de gel hydroalcoolique et 2.000 masques de la part de leur ministère de tutelle.



« Impossible n’est pas transporteur Sénégalais! En moins de 48H, nous avons remarqué que toutes les dispositions ont été prises. Le protocole sanitaire a été respecté scrupuleusement. L’enregistrement des données des passagers a été organisé. Le manifeste n’est pas difficile d’application, mais on va l’améliorer avec l’arrêté que je viens de prendre. Petit à petit on va vers la modernisation du transport », a annoncé Oumar Youm le ministre du transport qui a effectué une visite des lieux ce 8 juin 2020.