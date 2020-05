Reprise du 02 juin / Opération de désinfection des écoles par la mairie de Kolda.

C’est par les établissements du primaire et du collège Saint Charles que l’opération de désinfection des écoles de la commune de Kolda a pris fin à deux jours de la reprise des cours.



Ces opérations de désinfection en collaboration avec la brigade de l’hygiène avaient commencé depuis l’annonce de la reprise des cours. Et cela a été une occasion pour le maire Abdoulaye Bibi Baldé de prendre part à ces activités pour marquer leur caractère officiel, ce dimanche 31 mai.



Pour Abdoulaye Bibi Baldé, les écoles sont assez bien préparées et la commune vient pour apporter son soutien dans la désinfection et la dératisation des établissements pour créer des conditions d’hygiène acceptables pour une reprise sûre et une bonne sécurité sanitaire. C’est pourquoi, il était important pour lui de venir constater de visu si ces opérations préventives se déroulent bien.



Selon lui toujours, avec le respect des mesures barrières, l’école peut être ouverte valablement car il y’a des zones qui n’ont pas connu de cas positif. La municipalité a commandé près de 20 mille masques de protection pour les élèves afin de barrer la route à la covid-19.



Revenant sur les risques des enseignants de retour de zones infectées, il annoncera qu’il « est important d’insister sur les mesures barrières pour se protéger soi-même et protéger les autres, puis se confiner. C’est pourquoi, on appelle à la responsabilité et individuelle et collective de tout un chacun. La commune est fin prête pour démarrer les enseignements-apprentissages avec les dispositions prises par l’État, la municipalité et les bonnes volontés... »