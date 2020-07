Reprise des vols internationaux : Alioune Sarr se réjouit du dispositif mis en place.

Dans son dernier discours à la nation, le Président de la République Macky Sall avait annoncé la réouverture des frontières aériennes pour les vols internationaux, selon un protocole sanitaire défini, à partir du 15 juillet dernier. L'espace aérien Sénégalais était fermé depuis mi-mars dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Ainsi, une semaine après l'ouverture, le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr a effectué une visite, ce mardi 21 Juillet 2020 à l' Aéroport International Blaise Diagne pour inspecter les dispositions mises en place pour une reprise efficace des activités de l'aéroport. Selon le ministre, "une semaine après l'ouverture de l'aéroport aux vols internationaux, tout se déroule dans de très bonnes conditions".



Deux étapes ont été prévues dans le schéma global de gestion de cette pandémie, à savoir l'atténuation des impacts de la pandémie sur les entreprises aéroportuaires et touristiques pour qu'elles ne fassent pas faillite, mais aussi la reprise de l'activité économique, a poursuivi Alioune Sarr.



Par ailleurs, le ministre a saisi l'occasion pour féliciter l'ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire, mais également les passagers qui ont permis cette bonne reprise de l'aéroport. En plus de cela, Alioune Sarr exhorte tous les acteurs au respect du protocole sanitaire, notamment la distanciation physique.