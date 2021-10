Reprise des opérations de désencombrement à Dakar : Le ministre Abdoulaye Seydou Sow s’engage à maintenir le rythme dans toutes les régions.

Conformément aux directives données par le chef de l’Etat Macky Sall pour un cadre de vie sain où il fait bon à vivre dans la capitale Dakar et partout dans le pays, le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a lancé dans la nuit du vendredi au samedi 23 octobre, la reprise des opérations de désencombrement de la voie publique à Yoff, Ouest Foire et ses environs.



« Nous avons décidé aujourd’hui sur instruction du président de la république, de relancer les opérations de désencombrement qui vont commencer dans toute la région de Dakar, mais qui seront élargies après dans tout le pays. C’est une opération qui entre dans le cadre de notre mission de service public pour faire respecter le droit pour un cadre de vie sain des populations », a laissé entendre le ministre Abdoulaye Seydou Sow.



Lors de cette énième opération de désencombrement de la voie publique, le ministre de l’urbanisme du logement et de l’hygiène publique rassure que la rigueur sera de mise pour pérenniser ces genres d’opérations un peu partout dans le pays.



« Nous pensons que cette opération ne sera pas évènementielle. Elle sera maintenue dans le temps et dans l’espace et nous nous donnerons les moyens de faire surveiller. Nous allons avec la direction du cadre de vie, trouver les moyens de réaliser l’aménagement sur place et nous avons donné, dans ce sens, des instructions pour de mesures coercitives d’accompagnement qui permettent de maintenir le cadre de vie sain, conformément aux directives du chef de l’Etat Macky Sall. Aujourd’hui nous sommes à Yoff et Ouest Foire, mais jusqu’au mois de décembre, le rythme sera maintenu. Le plus important, c’est de voir comment trouver un cadre de vie décent pour faire de Dakar une capitale où il sera bon de vivre. Pour cela toutes les procédures ont été respectées », a rassuré le ministre...