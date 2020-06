Retour des élèves : Comment se déroulera la reprise des cours dans les écoles de la Commune de Dieuppeul-Derklé-Castors.

Les élèves et enseignants seront soumis à de nombreuses règles sanitaires, de façon à éviter une nouvelle propagation du coronavirus. « Nous préconisons les mesures barrière. Nous avons pris des mesures nécessaires en vue de protéger les enfants!», a fait savoir Cheikh Guèye, le maire de la Commune.







Le protocole qui doit être dévoilé par des éléments de la Croix Rouge, s’appuie, selon l’édile, sur les préconisations données par les autorités sanitaires. « Des dizaines de packs de savon et d'eau de javel ont été déposés dans les établissements scolaires de la Commune », renseigne-t-il.







À en croire le Maire, des systèmes lave-mains seront déposés devant chaque salle de classe où le nombre d’élèves ne dépasse pas 20, dans les toilettes, et devant les bureaux. « À l’entrée des écoles, tout le monde est soumis au contrôle au thermoflash », nous apprend Cheikh Guèye.







Dans la Commune de Dieuppeul-Derklé-Castors, 19 classes de CM2 accueillant quelques centaines d’élèves seront ouvertes. Au collège Ousmane Socé Diop, ils seront plusieurs dizaines d’élèves en classe de troisième à reprendre les cours.







« Comme vous le savez les écoles vont rouvrir demain (mardi 2 juin), pour les élèves en classe d'examen. Nous avons procédé à la désinfection de cinq écoles élémentaires et un collège de la Commune. Nous avons aussi procédé, avec une équipe d’agents de la mairie, au nettoiement des établissements scolaires », assure l’autorité municipale.







Des recommandations, dit-il, ont été données aux directeurs d’école, aux chefs d’établissement et aux représentants des élèves. Il souligne la « nécessité d’une collaboration très étroite entre eux et la mairie. » D’ailleurs, un comité d’hygiène et de sécurité communal a été mis sur place sous l’autorité du sous-préfet.