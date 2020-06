Reprise des cours du 02 juin à Kolda : Les enseignants et l’épineuse question des transports.

Avec le boycott de l’opération de transport du personnel enseignant dans leurs postes respectifs par le regroupement des chauffeurs de Kolda, la moto devient la solution pour rejoindre leurs lieux de service.



Ce 1er juin, beaucoup d’enseignants ont été aperçus avec leurs bagages à bord de motos jakarata pour rejoindre leurs postes. Le transport vers leurs lieux de travail est leur casse-tête, une fois débarqué par les bus de Dakar dem dik dans la capitale du fouladou.



Rencontré vers la sortie de Saré Bidji, Amadou S G est un enseignant qui va rejoindre son poste dans le département de Médina Yoro Foula : « je suis complètement désolé de cette situation, car je ne sais pas comment rejoindre mon poste. D’habitude, il y avait toujours un bus dit horaire pour ma zone. Mais avec le boycott des chauffeurs pour nous transporter, la situation devient très difficile. Je pense que je vais louer une moto pour me rendre à mon poste », soutient-il, exaspéré.



Idem pour ceux qui veulent rejoindre le département de Vélingara surtout les communes frontalières des Guinée Conakry et Guinée Bissau. L’accès y est difficile et relève d’un véritable parcours de combattant. Certains avancent même que le plus difficile vient de commencer.



C’est pourquoi, les réseaux sociaux deviennent le mur de lamentations de ces enseignants parce que le mot d’ordre de boycott des chauffeurs est passé par-là.



Cependant, le président du regroupement des transporteurs et chauffeurs de Kolda, joint par téléphone ce matin du lundi 1er juin, précise que le mouvement se poursuit et il est bien suivi par ses membres.



Et cette situation pourrait rendre difficile le déplacement du personnel enseignant en service au Fouladou...