Reprise des cours dans les universités : Moustapha Diop remet un million de masques au ministre de l'Enseignement supérieur.

Pour une reprise des cours dans les universités sans anicroches, le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes entreprises Moustapha Diop a mis à la disposition de son homologue de l'Enseignement supérieur, représenté par le ministre de l'Education nationale Mamadou Talla, un million de masques. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 28 à Diamniadio.



Cette action du ministre Moustapha Diop traduit la volonté du président de la République à accompagner les étudiants dans l'observance des mesures barrières dans l'espace universitaire.



La reprise des enseignements dans les universités est prévue le 1er septembre et se fera de manière graduelle jusqu’au 31 décembre.