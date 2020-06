Reprise des cours annulée / Parmi les enseignants testés positifs, 03 sont du département de Ziguinchor et 07 de Bignona.

Dans sa livraison de ce mardi 02 mai 2020, le ministère de la Santé va évoquer les 10 cas enregistrés chez les enseignants à Ziguinchor. On en sait un peu plus. Reste à voir s'il seront logés dans les cas importés ou communautaires.



En provenance de Dakar, ces enseignants testés positifs ont déjà rejoint leurs postes. Le gouverneur de la région de Ziguinchor avait donné ordre pour que des prélèvements soient faits à leur arrivée. C'est ainsi qu’on a décelé que 10 sont testés positifs à la Covid-19 : 07 de Bignona et 03 dans le département de Ziguinchor. Ils sont tous des cas asymptomatiques.



L'inquiétude qui sévit dans le sud, c'est qu'après prélèvements, ces enseignants ont regagné leur poste au grand dam de la population.