Reprise des cours à l'Ussein en chiffres : 2.994 étudiants, 1.012 lits et 05 restaurants.

Les cours vont reprendre le 07 septembre prochain à l'Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Du côté du campus social piloté par le COUD, toutes les dispositions sont prises.

À Kaolack, il a été dénombré 66 chambres pour 428 lits et un taux d'hébergement de 34,10%. Et les chambres qui recevaient 06 personnes vont désormais en recevoir 04 et celles à 08 vont revenir à 4 étudiants.



Pour Kaffrine, il s'agit de 41 chambres pour 282 lits et un taux d'hébergement de 35, 5 % et quant à Fatick, on a 52 chambres pour 302 lits avec un taux d'hébergement de 32 %. Au total, il y a 1.012 lits pour un taux d'hébergement de 34%.



L'Ussein dispose désormais de 5 restaurants dont 02 à Kaolack, 02 à Kaffrine et 1 à Fatick. Au total, les 05 restaurants ont une capacité de 800 places mais modulables jusqu'à 4.900 places pour un total de 2.994 étudiants inscrits...