Reprise des cours à Ucad : "Des commandes conséquentes en masques, gels hydro alcooliques, thermo flashes et moustiquaires ont été effectuées" (Abdoulaye Sow, directeur du Coud)

Pour assurer la bonne reprise des cours et des services sociaux de base, toutes les dispositions sont prises par le Centre des œuvres universitaires de Dakar si l'on se fie aux propos du directeur du Coud, Abdoulaye Seydou Sow.

Lors de la conférence de presse conjointe tenue avec le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le directeur Abdoulaye Seydou Sow a souligné que toutes les mesures d'anticipation sont déjà prises.

"Nous avons procédé aux installations de poubelles fermées et de robinets à pédales pour le lavage de mains à l'entrée du campus. Au niveau des restaurants, nous avons mis en place un dispositif de lavage de mains aux portes d'entrée des différents blocs. Tous les espaces communs ont été pris en compte. Des commandes conséquentes de médicaments, masques et gels hydro alcooliques, thermo flashes, moustiquaires ont été effectuées", a rassuré le directeur du Coud...