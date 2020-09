Reprise des cours à UGB : Le recteur et le directeur du Crous rassurent sur les dispositions prises.

En conférence de presse conjointe en prélude de la reprise des cours à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, le recteur Ousmane Thiaré et le directeur du centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, Pape Ibrahima Faye, rassurent que toutes les dispositions ont été prises pour une reprise graduelle et sécurisée dans ce temple du savoir.



Cette reprise des activités pédagogiques, prévue ce mardi, concerne une cohorte de 4.500 étudiants sur les 11.717 que compte l’UGB, soit 38% des effectifs.



Pour sa part, le recteur Ousmane Thiaré invite les étudiants à adhérer à cette proposition de l’assemblée de l’Université. Selon Papa Ibrahima Faye, le directeur du Crous, le plan de reprise est accompagné d’une mise à disposition de kits sanitaires composés de masques, de gels, de moustiquaires que recevront les étudiants.



Pape Ibrahima Faye de souligner également que des dispositifs de lavage des mains sont installés dans les campus sociaux, un site d’isolement a été identifié en cas de contamination et que des mesures sanitaires particulières ont été prises pour les personnes atteintes de comorbidité…