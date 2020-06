Reprise des cours à Kaolack : 12.489 candidats au Bac ont regagné ce matin leurs salles de classe.

La reprise des cours est effective ce jeudi 25 juin 2020 dans les trois départements de la région (Kaolack, Guinguinéo et Nioro).



Pour les candidats inscrits au Baccalauréat général et au Baccalauréat technique, 12.489 apprenants se sont présentés ce matin dans les 30 centres d'examen de ladite région, a appris Dakaractu de source académique.



Concernant le plus grand centre de Kaolack qu'est le lycée Valdiodio Ndiaye, au total 1.071 candidats inscrits ont rejoint ce matin les 54 salles de classe réservées par l'administration. Ici, les classes accueillent entre 20 et 23 élèves.



Toutefois, un constat a été fait dans quelques lycées de Kaolack où des professeurs ont été absents. Du coup, certains élèves sont rentrés chez eux sans pour autant regagner leurs salles de classe, encore moins récupérer leurs masques...