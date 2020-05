Reprise des cours : Plus de 450 enseignants et élèves regagnent Fatick pour la rentrée partielle des classes.

Quelque 453 enseignants et élèves de l’académie d’inspection de Fatick (centre) ont été convoyés dans cette région avec des bus de Dakar Dem Dikk, a annoncé jeudi à l’APS un représentant de la société nationale de transport dans la région, Mohammed Gning.



‘’Pour le transport des enseignants et des élèves en classe d’examen, qui devaient retourner à Fatick, en provenance de Dakar, nous avons mobilisé neuf bus, qui ont pu transporter 453 personnes’’, a dit M. Gning.



‘’A leur arrivée à Fatick, nous les avons acheminés, avec l’aide des autorités de la région, dans les départements de Gossas, Fatick et Foundiougne’’, a-t-il ajouté.



Mohammed Gning, responsable de la ligne de transport interurbain de Sénégal Dem Dikk (un démembrement de Dakar Dem Dikk) à Fatick, assure que le retour, dans la région, des enseignants et élèves en provenance de Dakar est ‘’effectif’’ depuis mercredi soir.



Au total, Dakar Dem Dikk doit ramener dans cette région 1.104 enseignants et élèves, pour la rentrée partielle des classes prévue mardi.



La société nationale de transport va poursuivre les navettes pour ramener à Fatick le restant des élèves et enseignants, en même temps qu’elle va transporter de Fatick vers d’autres régions des élèves et enseignants des écoles publiques et des écoles privées, a-t-il assuré.