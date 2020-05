Reprise des cours / Lycée Lamine Guèye : Les services du ministère de l'urbanisme remettent un lot de matériel au proviseur.

Par accompagner la bonne reprise des cours le 02 Juin prochain, le ministère de l'urbanisme de l'hygiène publique et du logement a remis un lot de matériel de nettoiement et de désinfectant à l'administration du Lycée Lamine Guèye de Dakar.

Selon le directeur de la propreté et de l'hygiène publique, le Dr Diomaye Dieng qui représentait le ministre Abdou Karim Fofana à la cérémonie, ce geste s'inscrit dans une logique d'accompagnement des établissements d'enseignement dans la propriété et de l'hygiène publique pour assurer une bonne reprise des cours.

Un geste bien apprécié par le proviseur du dit Lycée, Mme Aïssatou Sy.

"On nous demande d'apprendre à vivre avec le virus, et vivre avec le virus c'est avoir en permanence tout ce qui nous permet de nous prévenir du virus Covid-19. C'est pourquoi nous apprécions sensiblement le geste du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique", félicite Mme Sy.

Des efforts qui seront élargis un peu partout dans les lycées de la capitale, renseigne toujours le Dr Diomaye Dieng...