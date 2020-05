Reprise des cours / Lycée Lamine Guèye : Le proviseur Aïssatou Sy étale ses inquiétudes.

Même si toutes les dispositions sont en train d'être prises pour assurer une bonne reprise des cours le 2Juin prochain au Lycée Lamine Guèye de Dakar, le proviseur Mme Aïssatou Sy exprime toutefois des difficultés liées à l'environnement de l'établissement pour assurer la santé et la sécurité des élèves ainsi que le personnel enseignant.



« Nous nous sommes inscrits dans une dynamique d'amélioration du cadre de vie scolaire de notre établissement, ce qui explique l'implantation des bancs un peu partout dans la cour de l'école pour développer le sentiment d'appartenance chez les élèves. Mais il y a des difficultés liées à une situation que nous avons trouvée ici et qui a duré. Nous ne sommes pas seuls dans l'espace scolaire car nous sommes envahis par d'autres communautés. Mais nous pensons que l'école doit être exclusivement occupée par la communauté scolaire », souligne le proviseur Mme Sy, qui estime que ce phénomène est « un souci pour nous en terme de sécurité et de santé des élèves, car ces gens sont obligés d'utiliser les toilettes de l'école et cohabitent avec les élèves, alors qu'on nous demande de fermer les portails de l'école ».

Pour rappel, environ 374 élèves en classe de terminale et 94 personnes du corps enseignant sont attendus au lycée Lamine Guèye pour la reprise des cours...