Reprise des cours : Le mouvement "100 mille étudiants" a procédé au nettoiement du lycée de Bargny.

En perspective de la réouverture des classes prévue le 02 juin prochain, le mouvement "100 mille étudiants" a procédé au nettoiement du lycée de Bargny, ce jeudi 28 mai 2020. Occasion pour Moustapha Ndiaye, coordonnateur dudit mouvement au niveau de la région de Dakar, de revenir sur les raisons de leur présence dans ce lycée.



Selon lui, « c’est le collectif des Directeurs et Directrices de Bargny-Sendou qui nous a sollicité pour qu'on puisse venir aujourd’hui nettoyer de fond en comble le lycée de Bargny. » Il a également demandé à la jeunesse de s'activer et participer à l’effort de guerre contre l’ennemi commun qu'est la Covid-19. En plus, le mouvement demande à la population de ne pas relâcher, de continuer à respecter les gestes barrières, car selon lui, « c'est la responsabilité individuelle qui est engagée et que chacun doit prendre ses responsabilités pour lutter contre la Covid-19 ».



Poursuivant, Moustapha Ndiaye a déclaré que « le mouvement est composé de jeunes étudiants volontaires qui essayent de mener leur combat avec les moyens du bord. C'est une plateforme qui n'attend rien de la mairie pour mener ses activités, par contre si elle décide de nous accompagner, elle sera la bienvenue. »



En outre, le mouvement compte faire un don de 500 masques et du gel hydro alcoolique aux élèves et personnels du lycée, mais aussi dans tous les lieux publics de la commune de Bargny...