Reprise des cours : Le Maire de Médina Yoro Foula, Kalidou Sy pose ses conditions.

« Tous les enseignants qui proviennent des zones à risque doivent être confinés pour s’assurer qu’ils sont revenus en bonne santé », avance Kalidou Sy, le maire de Médina Yoro Foula (Kolda) avant toute reprise des enseignements-apprentissages dans sa collectivité territoriale.



Pour Kalidou Sy « le département de Médina Yoro Foula qui compte zéro cas de covid-19 jusqu’ici, doit rester vigilant et prudent pendant cette reprise pour éviter l’entrée de la maladie dans son territoire » défend-il.



Dans la foulée, il soutient : « notre mairie n’a aucun problème pour accompagner les établissements scolaires. D’ailleurs, le service d’hygiène se prépare à désinfecter les établissements scolaires. Ces derniers seront appuyés en masques, thermoflahs et produits détergents pour permettre aux élèves et enseignants de respecter les mesures barrières ».



Il estime que toutes ces mesures participent à la lutte contre la covid-19 pour protéger le système éducatif, mais également ses populations.