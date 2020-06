Reprise des cours : La mairie de Kaolack répond à l'appel du ministre de l'éducation nationale en accompagnant les écoles...Des kits de protection ont été aussi offerts aux maires de la région.

L'appel du ministre de l'éducation nationale lors de son passage à Kaolack à l'endroit des collectivités territoriales pour accompagner les écoles en cette période de reprise des cours n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En effet, la mairie de Kaolack, avec à sa tête, Mariama Sarr, a apporté sa contribution au profit des élèves, des enseignants et de l'administration, à la suite des 73.000 masques offerts par le MEN.







Ainsi, pour accompagner cet effort, la municipalité de Kaolack a décidé de mettre à leur disposition 18.000 masques chirurgicaux et lavables, 800 flacons de gel, 81 lave-mains, 81 thermoflashs et des détergents (800 morceaux de savon, eau de javel etc). Le montant global est estimé à 17 millions de Fcfa avec un total de 4 793 élèves, 225 enseignants et 81 écoles publiques et privées. L'idée est donc de mettre ces derniers dans de bonnes conditions de travail, a fait savoir madame le maire, Mariama Sarr lors d'un face-à-face avec la presse locale.







Par ailleurs, Mariama Sarr, en sa qualité de vice-présidente régionale des maires de Kaolack au niveau de l'Association des Maires du Sénégal (AMS), a tenu à appuyer personnellement ses homologues (40 maires) de la région de Kaolack en les dotant de flacons de gel, de thermoflashs, de détergents et de masques.







L'enveloppe financière dégagée cette fois-ci est de 20 millions de nos francs. Lesdits produits sont destinés à accompagner les écoles, les mosquées et les populations dans leurs localités respectives...