Reprise des cours : « L'appui du Conseil Départemental nous permet de constater que c'est faisable d'ouvrir le 02 juin prochain » (Mamadou Diop, IA/Rufisque)

Lors de la cérémonie de réception du matériel des mains du président du Conseil Départemental Souleymane Ndoye et de l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, l'inspecteur d'académie de Rufisque, Mamadou Diop se dit satisfait de ce geste et remercie les donateurs. Selon lui, « au début, les parents se posaient la question de la possibilité d'ouvrir le 02 juin, la cérémonie d'aujourd’hui nous permet de constater que c’est faisable et que c’est possible avec l’appui des maires, du Conseil Départemental et du ministre des collectivités territoriales.

Dans un autre registre, l'IA déclare que pour la reprise du 02 « à peu près 35 mille candidats de différents niveau sont concernés, CFEE, BFEM et Baccalauréat. Au niveau des structures nous avons 475 classes d'examens, si je fais référence aux enseignants il y aura à peu près 5 mille 375 enseignants qui seront mobilisés... »