Reprise des cours/ Koungheul : 3.323 élèves et 365 enseignants hors de la région de Kaffrine attendus.

Les préparatifs vont bon train par rapport à la reprise prochaine des cours dans la région de Kaffrine notamment dans le département de Koungheul.



En effet, l’inspection de l'éducation et de la formation (IEF) du département a déjà identifié le nombre de candidats devant se présenter aux examens. Pour le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), 2001 candidats sont attendus. S'agissant du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), 864 candidats vont retourner dans les classes. Enfin pour le Baccalauréat, 458 candidats vont se présenter le 02 juin 2020.



Lors d’une réunion préparatoire de la reprise des cours, l’inspecteur départemental de l’éducation et de la formation de Koungheul, Mamadou Oumar Guèye, est revenu sur le nombre d'enseignants attendus notamment ceux qui se trouvent hors de la région de Kaffrine. " Nous avons déjà recensé tous les enseignants qui sont hors de la région de Kaffrine, et ils sont au nombre de 365 dont 41 professeurs…".



Ces absents se trouvent pour la plupart dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Diourbel, Fatick, Tambacounda et Ziguinchor .

Au plan organisationnel, l’IEF de Koungheul exhorte aux personnels enseignants de rejoindre leurs postes entre le 18 et le 28 mai 2020...