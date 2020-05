Reprise des cours : Cheikh Ba appuie les écoles et l'inspection de l'éducation de Dakar Plateau en matériel de protection et nourriture.

Au nom de l'association Proxim' Médina,

Cheikh Ahmed Tidiane Ba, par ailleurs Directeur général de la caisse de dépôt et de consignation, a procédé à une importante remise de matériel de protection composé de masques, thermoflash, gel hydro-alcoolique et denrées alimentaires aux écoles de la Médina et de l'inspection de l'éducation et de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau.



"Ce geste s'inscrit dans une logique d'assistance et d'accompagnement des élèves et des personnels enseignants dans le cadre de l'ouverture des classes le 2 Juin prochain afin de les protéger contre le virus Covid-19", souligne Cheikh Ahmed Tidiane Ba, président de la CATB qui se félicite de la décision du président de la République d'ouvrir les classes pour sauver l'année scolaire.



"Une aide qui vient à son heure", s'est félicité Bathie Guèye, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau. Car estime l'inspecteur de l'éducation, "avec la reprise des cours, d'importantes mesures d'hygiène doivent être observées tant par les élèves que le personnel enseignant pour éviter tout contact avec le virus. Ce qui nécessite des moyens d'accompagnement".