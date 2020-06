Reprise des cours : Au lycée Delafosse, à Esebat et Ciga, les élèves sont ravis de retrouver les classes, et le ministre satisfait du respect du protocole sanitaire.

Les cours ont repris ce matin sur l’ensemble du pays. Marquée par la pandémie de la Covid-19 qui secoue le monde entier, la reprise des cours qui avaient été suspendus depuis mars dernier, s’est faite dans de bonnes conditions. C’est du moins ce qui a été remarqué en faisant le tour des écoles de formation.



Le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, a effectué une visite au Lycée technique Maurice Delafosse pour s'enquérir des conditions et mesures d'hygiène déployées pour le bien être des enseignants et des apprenants des classes d'examen.



Le ministre a par ailleurs félicité l'ensemble du corps professoral pour son dévouement et s'engage à les accompagner pour un bon déroulement des cours et encourage les élèves à travailler dur pour un taux de réussite très élevé.



Après Delafosse, le ministre Dame Diop est parti à ESEBAT au Point-E où il s’est réjoui des dispositions prises, mais aussi du respect du protocole sanitaire suivi à la lettre et par les élèves et le personnel enseignant. Ledit personnel s’est dit rassuré par la visite du ministre, mais aussi de l’accompagnement pour un bon déroulement des cours.



Pour terminer, le ministre de la formation professionnelle est parti à Guédiawaye où il a rencontré les élèves et enseignants du Centre d’informatique et de gestion appliquée (CIGA).



Partout où il est passé les élèves ont apprécié les dispositions prises par le ministère et ont manifesté leur bonheur de retrouver les salles de classe parce que, disent-ils, « la formation est au début et à permet l’accomplissement des projets et connaissances de la vie. »



Les enseignants quant à eux, ont magnifié l’accompagnement de l’État à travers le ministère de la formation professionnelle qui n’a ménagé aucun effort pour l’accompagnement, mais aussi la prévention et la protection contre la Covid-19.