Reprise des cours : « 90% des enseignants et 93% des élèves ont répondu présent le jour de la reprise » (Mohamed M. Diagne, DFC/MEN)

Malgré les nombreuses inquiétudes, les nombreuses réticences, les élèves des classes d'examen sont bien retournés à l'école, le 25 juin 2020. Au-delà des craintes, la reprise semble réussie, malgré quelques dysfonctionnements liés aux abris provisoires et à l'hivernage. Ainsi, selon Mohamed Moustapha Diagne, le Directeur de la Formation et de la communication, porte-parole du Ministère de l'éducation Nationale, "au premier jour de la reprise, 90% des enseignants et 93% des élèves ont répondu présent." Sur la question des difficultés liées à l'hivernage et aux abris provisoires, le DFC, porte-parole du MEN, rassure que "toutes les dispositions ont été prises par le Ministre Mamadou Talla, pour permettre aux élèves de bien terminer l'année conformément à la volonté du chef de l'État d'éviter une année blanche." Le processus semble donc bien en place et il est irréversible...