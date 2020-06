Reprise avortée du 2 juin : Repartir sur de nouvelles bases !

Lors de sa session du 05 juin 2020, lendemain de l'annonce par le Gouvernement de plusieurs mesures d'assouplissement de l'état d'urgence sanitaire, le Conseil d'Administration (CA) de la COSYDEP a examiné principalement la situation nationale de l’éducation, en rapport avec la pandémie.



A cette occasion, le CA :

- exprime ses vives inquiétudes à la suite de la reprise avortée des enseignements initialement fixée au 02 juin 2020 ;

- relève le doute qui a fini de s'installer chez les élèves, les enseignants et les parents quant à l'issue de l'année scolaire 2019-2020 ;

- s'interroge sur les occupations des enfants depuis bientôt trois mois de fermeture des écoles en rappelant qu’un enfant est fortement exposé dans la rue, sa place étant dans la famille ou à l’école ;

- note des signaux de découragement et de rupture dans la dynamique communautaire observée ces derniers jours ;

- constate que la situation se complique davantage et le dénouement de l'année scolaire devient de plus en plus problématique ;

- recommande d'engager des actions concrètes face d'une part, à la stigmatisation et à la démotivation des enseignants et d'autre part, aux inquiétudes des élèves et de leurs parents.



Dans cette perspective, la COSYDEP juge nécessaire et urgent de développer de manière concomitante, les mesures suivantes au courant du mois de juin :

1. Etablir un bilan objectif, exhaustif et inclusif de tout le processus préparatoire de la reprise en vue d'apprécier la portée des multiples offres d’accompagnement des apprenants, d’évaluer la mise en œuvre du protocole sanitaire et de cerner les causes profondes de l’échec. Ce bilan sera aussi, l'occasion de faire le point sur l'ensemble des ressources humaines, matérielles et financières mobilisées ;

2. Poursuivre sans arrêt la mise en œuvre du protocole sanitaire dans les établissements scolaires, universitaires et tout autre lieu d’éducation, préalable à toute reprise des enseignements ;

3. Faciliter une rencontre de haut niveau, entre le Président de la République et les représentants des enseignants, en vue de recueillir leurs préoccupations, leur remonter le moral et remobiliser les acteurs, à l’instar de la consultation des acteurs politiques tenue au début de la pandémie ;

4. Elaborer des scénarii d’achèvement de l’année scolaire 2019-2020, à programmer entre septembre et décembre, en raison de l'état du réseau scolaire et de l'état d'esprit des enseignants. Il s'y ajoute la nécessité de tenir compte des principes d'inclusion et d’équité exigeant des réponses précises sur le sort réservé aux classes intermédiaires ;

5. Mettre en place et animer des espaces d’expression plurielle, à travers (i) une plateforme de recueil de contributions des citoyens, y compris de la diaspora notamment celle établie dans des pays ayant connu des crises, (ii) un dispositif ouvert aux acteurs de l'éducation en activité et à la retraite, (iii) un panel de contributions dédié à des spécialistes (psychologues-conseillers, assistants sociaux, agents de santé, chercheurs-universitaires, …), (iv) un espace réservé aux jeunes et autres leaders communautaires

6. Exploiter les contributions de ces espaces pour enrichir, accompagner et renforcer le scénario retenu, en vue de s’assurer de l'adhésion et de l'engagement de tous les acteurs, avec un plan de mitigation pertinent et un dispositif participatif d'alerte pour tout dysfonctionnement.



Enfin, le CA a insisté sur l’option pour un système éducatif moderne dans ses possibilités d’apprentissage, solide de ses infrastructures, souple dans son déploiement, résilient dans ses réponses face aux événements imprévus, suffisamment ancré sur les réalités nationales et effectivement décentralisé. La COSYDEP réaffirme son attachement au développement de stratégies de communication visuelle de proximité, à la planification rigoureuse du processus de reprise et à la préservation de la santé des acteurs.



Par l’Éducation, Pour Vaincre le COVID, la COSYDEP s’engage

Fait à Dakar, le 08 juin 2020