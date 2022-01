Reprise « Gouvernement face à la presse » : Les ministres de la pêche et de l’agriculture devant les journalistes ce vendredi.

Une nouvelle séance de « gouvernement face à la presse » va avoir lieu ce vendredi avec le ministre de la pêche et de l’économie maritime et celui de l’agriculture et de l’équipement rural comme animateurs.



Après quelques mois d’attente, les journalistes vont donc de nouveau échanger à bâtons rompus avec des membres du gouvernement pour avoir des réponses à certaines questions d’actualité.



Pour ce vendredi, les ministres Alioune Ndoye et Moussa Baldé, assistés par le ministre porte-parole du gouvernement Oumar Guèye, vont aborder respectivement les questions du port de Ndayane et de la campagne arachidière...