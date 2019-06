Répression des manifestations : Aj/Pads demande au Gouvernement de mettre fin aux pratiques anti-démocratiques

Le Bureau Politique d’Aj/Pads And Jëf/PADS Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme a approuvé la décision du Secrétariat permanent de prendre part au dialogue politique, dans le cadre du FRN. Il a réaffirmé également l’option du parti de poursuivre le dialogue dans ses différentes dimensions en rapport avec les autres membres du front et aussi longtemps que la volonté politique du pouvoir ne sera pas prise à défaut sur les questions en discussion. De l'avis d’And-Jëf/Pads, soit le dialogue éloigne les risques de chaos dans le pays, soit le chaos engendre en tout état de cause le dialogue. Il s’ensuit que, anticiper les sombres perspectives en s’accordant d’ores et déjà, comme par le passé, sur les fondamentaux d’un pays démocratique, reste la seule alternative crédible. Le parti de Mamadou Diop Decroix de de mander à cet égard au gouvernement, dans les nouvelles conditions où pouvoir et opposition sont en train de discuter, de mettre fin aux pratiques anti démocratiques, notamment dans le domaine des manifestations de l’opposition. « L’interdiction des manifestations et la répression de manifestants sont des facteurs de risque pouvant compromettre l’avenir du dialogue tandis que le respect de ces libertés sera un indicateur important de la volonté d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre acteurs politiques », a-t-il conclu.