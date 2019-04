Représentativité au sein du gouvernement : Les femmes de Benno Bokk Yakaar satisfaites du taux de participation dans l'attelage gouvernemental.

La Coordination Nationale des femmes de Benno Bokk Yakaar s’est réunie ce lundi 22 Avril 2019, sous la présidence de Ndèye Marième Badiane, présidente nationale de ladite

coordination.

Les femmes de BBY/Dakar saluent les nouvelles mesures prises par le chef de l’État, notamment la hausse du taux de participation des femmes dans l’attelage

gouvernemental et les réformes relatives à la suppression du poste de Premier ministre.

Le nombre de femmes au gouvernement porté à 25% est un acquis et les femmes de Benno

expriment toute leur reconnaissance à son excellence le chef de l’État qui sanctionne ainsi

positivement l’apport considérable des femmes pour la concrétisation du second mandat au

premier tour de l’élection présidentielle de 2019.

Les femmes de BBY soutiennent aussi la proposition du chef de l’État de restituer son poste de

député à tout ministre révoqué et qui était antérieurement élu sur la liste des députés...