Repose en paix, cher ami ! (Par Aida Mbodj)

Ce mardi 4 décembre 2018, le Sénégal vient de perdre un de ses illustres fils, Monsieur Sidy Lamine Niass. Le Seigneur nous a jusqu'ici préservé de certains fléaux grâce aux grands hommes et érudits qui reposent dans ce pays. Sur le plan politique, malgré de fortes tensions sporadiques, le Sénégal résiste et fait face à son destin! Cet état de fait puise fortement ses racines dans des principes et valeurs tels que l'ardente défense de la liberté d'expression et la lutte permanente pour la consolidation de la démocratie. Feu Sidy Lamine Niass a symbolisé durant toute sa vie ces principes et valeurs chevaleresques.

Il a défendu et incarné tout au long de son existence des positions de principes, se posant, comme disait Césaire en son temps, la voix des sans-voix quand ceux ci ont eu besoin d'être entendus. Nous nous associons à toute la nation sénégalaise pour présenter nos condoléances à la famille éplorée et à la rédaction de tout le groupe Walfadjri.

Qu'Allah le Miséricordieux l'accueille dans Son paradis