Reporters sans frontières (RSF) : Sadibou Marong, nouveau directeur du bureau Afrique de l’Ouest

Notre confrère aura pour principale mission de développer les activités et de renforcer l’impact de l’organisation dans les pays de cette région, peut-on lire sur le site. Sadibou Marong était jusque-là responsable régional des médias en Afrique de l’Ouest et du Centre pour Amnesty International.

Son prédécesseur aurait permis à RSF de renforcer son réseau de correspondants et de partenaires locaux, de défendre des journalistes attaqués ou emprisonnés et de former plus de 250 journalistes, notamment au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Togo, annonce la même source.