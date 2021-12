Reportage sur la migration : Les meilleures productions primées par l’AJMS.

Comme chaque année à l’occasion de la célébration de la journée internationale du migrant, l’Association des journalistes en migrations et sécurité du Sénégal (AJMS), organise la deuxième édition de remise de prix aux meilleures productions journalistiques traitant des questions migratoires.



L’AJMS, en partenariat avec la direction générale d’appui aux sénégalais de l’extérieur (DGASE) à travers le projet gouvernance, migration et développement (GMD) appuyé par l’agence espagnole de coopération internationale pour le développement et les fonds judiciaires d’urgence pour l’Afrique de l’Union Européenne, remettra des distinctions aux journalistes lauréats au cours d’un dîner de gala qui se tiendra le 18 Décembre prochain à Saint-Louis.



À travers l’organisation de ce prix, l’association et ses partenaires souhaitent susciter l’intérêt chez les professionnels de l’information et de la communication à faire des productions de qualité relatives aux questions migratoires…