Reportage-reprise des enseignements et préparation de la rentrée des classes : les enseignants dans les derniers réglages

Après plus de deux mois de repos pour le corps professoral, les enseignants ont repris leurs activités ce lundi 03 octobre 2022. Aujourd’hui dans la plupart des écoles, il a été question de tenir une rencontre ou réunion avec l’ensemble du personnel de l’administration pour procéder aux derniers réglages, à savoir le dressage des emplois du temps, le réaménagement des salles de classe, la répartition des professeurs.



Pour ce qui est des fortes précipitations et de leurs dégâts, bien qu’ils soient énormes et aient causé des difficultés dans la plupart des lieux du savoir, cela n’a pas été le cas au lycée Kennedy de Dakar, puisque là-bas, même s’il y a eu inondation, c’est à l’arrière du bâtiment C, ce qui sans doute n’aura aucune répercussion sur le démarrage des cours à temps ce jeudi 06 octobre.