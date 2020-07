(Reportage du jour) Marché du vélo/centre ville : un rendez-vous dominical qui transcende les époques

Véritable point de ralliement des amoureux du vélo, l’espace commercial est le seul à Dakar qui tient un marché hebdomadaire du vélo. Le rendez-vous a lieu tous les dimanches. C’est un marché noir niché entre les rues Eli Manel Fall et Galandou Diouf du centre ville.







Dans ce marché noir, le vélo et ses pièces détachées trônent au dessus de tout. Matériel de bécane de toutes les bourses, le marché propose un large choix de ce moyen de transport. Les prix varient selon la qualité et la rareté du produit qui peut se vendre jusqu’à 1 million de Fcfa. Fréquenté souvent par des voleurs, il est recommandé aux clients de bien ouvrir l’œil pour ne pas tomber sur le mauvais vendeur.







Difficile de préciser avec exactitude la date du début des échanges commerciaux sur ce marché à connotation mythique. Il remonterait à l’aube des indépendances selon les plus anciens qui s’activent sur place...