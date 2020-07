(Reportage du jour) Fleuve de Marssassoum / Sédhiou : Une traversée à dix mille problèmes

Ils sont nombreux, hommes, femmes, toutes catégories d'âge mélangées, venus des diverses localités de la région naturelle de Casamance. Des motos Jakarta, sacs, glaciaires, seaux entre autres sont à même posés au sol dans l'attente d'une traversée du fleuve de Marssasoum dans la région de Sédhiou. Une traversée qui n’est pas de tout repos. Dans ce reportage effectué par la rédaction de Dakaractu, les voyageurs qui souvent sont confrontés à des problèmes de transport, ont fait part de leur calvaire allant de l’effort physique à l’aspect financier.

Par suite d’une vieille doléance des populations de la localité, une construction de pont dans la commune de Marssassoum a été entamée en janvier 2019. Pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux, le ministre en charge des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm s’est rendu sur les lieux ce week-end. Au terme de sa visite, il s’est félicité des travaux et estime que le pont sera achevé et livré en novembre 2021.

Une lueur d’espoir du côté des populations. Pour ces derniers une fois que les travaux du pont seront achevés, leur calvaire quotidien ne sera qu’un vieux souvenir.

Pour rappel, le pont dans sa finalité sera un lien qui constitue un trait d'union dans le processus de désenclavement de la région naturelle de Casamance via les boucles du Boudier et des Kalounayes. Il s'étend, en effet, sur un linéaire de 484 m pour 5500 ml de routes revêtues avec un éclairage public aux agglomérations de Ndiéba et Marssassoum. Le coût global du projet est de 20 milliards 643 millions de Francs Cfa pour une durée de 34 Mois.