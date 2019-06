Reportage de BBC : La Conférence des Leaders de BBY encourage le président Macky Sall dans sa décision de faire la lumière sur cette affaire...

Réunie le 8 juin 2019, autour de son Président, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar a examiné l’état de préparation du dialogue national par BBY et la situation politique nationale.

Appréciant le lancement du dialogue national, la Conférence des leaders se félicite de la réussite de celui-ci avec la présence remarquable des représentants de toutes les forces vives de la nation et appelle l’ensemble des acteurs à œuvrer pour la recherche de consensus forts sur les questions d’intérêt national.

Dans le même esprit, la Conférence des leaders félicite le Président de la République pour le choix judicieux et consensuel porté sur la personne de Famara Ibrahima Sagna en tant que président du comité de pilotage du dialogue national.

Se prononçant sur la question d’actualité relative au reportage tendancieux de la BBC sur le pétrole découvert dans notre pays, la conférence des leaders encourage Monsieur le Président de la République pour sa décision de faire ouvrir une information judiciaire afin que toute la lumière soit faite sur la question et que l’opinion nationale comme internationale soit définitivement édifiée.



Fait à Dakar, le 08 juin 2019 ​ ​ ​

La Conférence des Leaders