Reportage « à charge » de la BBC : La CCR invite l’État du Sénégal à saisir la justice afin que « les comploteurs soient connus »

Suite au reportage de la chaine de télévision anglaise BBC intitulé un « scandale à 10 milliards de dollars », la CCR de dire tout son soutien à Aliou Sall, visé par l’enquête. La Convergence des cadres républicains (CCR) s’est « offusquée contre les délations de la Chaîne BBC », surtout que notre pays, assure-t-elle, « par la volonté du chef de l’État, Son Excellence le Président Macky Sall, est aux avant-gardes de la lutte pour une gestion transparente de ses ressources naturelles, notamment pétrolières et gazières ». « Comment un président de la République qui a accordé, par référendum le 20 mars 2015, un droit de propriété à son peuple sur les ressources, peut-il lui faire perdre 6.000 milliards de F CFA ? » s’interroge la CCR. Selon les cadres de l’APR en fait, l’enquête de BBC est cousue de fil blanc pour être vraie. « Un reportage d’une trentaine de minutes uniquement à charge, dans lequel la parole n’a été donnée qu’aux détracteurs mal inspirés du Président de la République…une théâtralisation rocambolesque avec comme principaux acteurs des opposants en mal de représentativité », indiquent-ils.



Les apéristes qui ont par ailleurs taclé Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, présents dans le reportage et selon eux « engagés dans une entreprise de déstabilisation du Sénégal », ont aussi fusillé Thierno Alassane Sall qui, « par une arithmétique simpliste, tente laborieusement de manipuler l’opinion ».



La CCR fort de tout cela d’inviter l’État du Sénégal à saisir la justice afin que ces comploteurs, dont l’objectif est d’installer le chaos dans notre pays, soient connus de tous et leurs véritables motivations dévoilées au grand jour.



Elle appelle également à la vigilance pour barrer la route à d’autres conspirateurs.