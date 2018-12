Reportage / Visite du Président Macky Sall à Saint-Louis : Les réfugiés relogés au quartier Khar Yalla crient leur calvaire et disent attendre de pied ferme le chef de l'État…

Chassées par un raz de marée et des inondations dans la Langue de Barbarie à Saint-Louis, des centaines de familles sont relogées au quartier Khar Yalla de Saint-Louis depuis l'année dernière.

Ces nombreuses familles appelées aujourd'hui réfugiées racontent leur calvaire quotidien dans ce reportage réalisé par Dakaractu.

Ainsi que le montrent les images, la situation de ces sinistrés est plus que jamais inquiétante : les bâches qui leur servaient d'habitation commencent à se délabrer à cause du soleil. Et en plus, il n'y a aucun service de base.

Selon ces braves dames interviewées, "la sécurité, l'hygiène, l'éclairage public…" demeurent un véritable casse tête pour elles.

À moins de 48 heures de la visite annoncée du chef de l'État dans la région Nord, ces populations expriment leur ras-le-bol bol et disent attendre de pied ferme le président de la République. Avant l'inviter à venir en personne s'enquérir de leur situation.

Par ailleurs, ces réfugiés se sont félicités des efforts jusque là consentis par la municipalité de Saint-Louis et des autres services. Néanmoins, ils ajoutent que l'attente est longue et devient de plus en plus insupportable avec ce froid qui envahit la région…