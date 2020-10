Reportage : TOUBA CA KANAM, s'inspirant du Khassida MATLABUL FAWZEYNI pour répondre aux besoins de la ville sainte.

Touba Ca Kanam, une association qui veut l'adhésion de toute la communauté mouride fait aujourd'hui, partie des plus grandes entités œuvrant dans des actions sociales et environnementales dans la cité religieuse.



À Touba, 5,5km de route et 3.648 lunaires en ce qui concerne les canalisations ont été aménagés par Touba Ca Kanam dans le volet assainissement. Une station de pompage, aussi, a été mise en place au niveau de l'arrondissement Ndam. Dans le domaine de la santé, Touba Ca Kanam est également présente avec l'implication dans la guerre sanitaire en travaillant avec des centres de santé, le service d'hygiène sans oublier les antennes médicales dans certaines localités.



Le problème récurrent de l'eau est aussi une réalité dans laquelle, Touba Ca Kanam s'est bien impliquée et compte mettre tous les moyens possibles pour éradiquer le manque permanent d'eau.

Dans ce reportage sur un des sites d'accueil, d'exposition et d'information sur Touba Ca Kanam, Dakaractu s'est bien imprégnée des motivations, de la structuration et des perspectives d'après Magal de l'entité mouride...