Reportage / Salon de l’élevage : Les animaux de race en vedette.

Le salon international de l’élevage qui se poursuit au CICES, est aussi un rendez-vous d'échanges entres éleveurs d'ici et d'ailleurs. Des animaux venus des différents coins de l'Afrique rivalisent d'ardeur et de prestance à cette 13ème édition. Des races animalières allant des moutons aux oiseaux en passant par les vaches et autres animaux sont exposées à la grande joie des visiteurs, mais aussi pour une vente de produits. Une rencontre qui s’inscrit dans la dynamique « de booster le secteur de l’élevage, qui occupe une place importante dans l'économie sénégalaise. » Selon Abou Kane, président de l’ADAM, cette rencontre est une occasion pour « montrer au monde ce qui se fait de qualitatif dans l’amélioration des races au Sénégal. »