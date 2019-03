Reportage-Saint-Louis / Entre problèmes de conservation de leurs marchandises et étroitesse du marché : Les bana-banas du marché Bou Bess se font entendre

Installés tout le long de l'entrée du marché Bou Bess de Saint-Louis sis au quartier Sor, les Bana-Banas et maraîchers plongent le marché Khar Yalla dans une belle ambiance de marchandage.

Dans ce reportage réalisé par DakarActu sur les lieux, le décor qui y règne renseigne sur le bon approvisionnement du marché en terme de légumes en cette période.

"Présentement le marché est bien approvisionné en terme de légumes (oignons, choux, carottes, navets, pommes de terre et j'en passe" confie Djibril Boye un des Bana-Bana cahier à la main, trouvé en train de faire le bilan de la mi-journée. " Le prix du sac de carottes varie entre 11 000 à 12 000 francs, la pomme de terre se vend entre 200 et 225 francs le kilogramme et pour l'oignon 200 à 225 le Kg" poursuit toujours Adama Boye.

Dans la même lancée, Adama Sow déplore l'absence de facilités de conservation dans le marché.

"Comme vous le voyez, nous sommes obligés d'étaler nos marchandises en dehors du marché. Car nous n'avons pas d'espace, le marché est très étroit. Ce qui fait que la majeure partie de nos marchandises pourrit, du coup, ce sont des pertes énormes dans notre chiffre d'affaires. À cela s'ajoutent également les raffles alors que nous payons la patente chaque jour", dénonce toujours Adama Sow sur un ton ferme...