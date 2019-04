Reportage / Relèvement du plateau médical : La population du Fouta invite le président Macky Sall à accélérer les travaux de l'hôpital des Agnam

À l'image de plusieurs structures sanitaires du pays, celles du Fouta aussi font face à des difficultés. Le relèvement du plateau médical du Fouta, notamment de la commune des Agnam est plus qu'une nécessité pour la population. Car les longues distances qui séparent les populations des centres hospitaliers de Ndioum et Ourossogui demeurent un véritable parcours du combattant.

Les habitants de cette partie du Fouta ont saisi l'occasion des journées médicales gratuites pour inviter les autorités à accélérer les travaux de l'hôpital des Agnam.

"Le relèvement du plateau médical est un besoin pour le Fouta. Car tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller à Dakar et ou Saint-Louis, encore moins à Ndioum et Ourossogui pour se faire soigner. C'est pourquoi nous demandons au président de la République d'accélérer les travaux de l'hôpital des Agnam, car le besoin est réel", confiera Idy Gaye.

Selon le député maire, les travaux de cette structure sanitaire seront bientôt un vieux souvenir. Car les travaux d'un coût dépassant le milliard de francs Cfa sont presque achevés...