Reportage : Quand le coronavirus plombe la fréquentation des plages et leurs activités économiques

De loin, le mouvement des vagues se fait entendre. La plage de BCEAO qui d'habitude refusait du monde a, aujourd'hui, vu ses tentes se vider, ses restaurants fermés, aucune activé n'est effectuée sur les lieux. Seuls des maîtres-nageurs et quelques rares vendeurs y sont présents sans compter les gendarmes qui font la ronde dans les parages. Ce, pour veiller au respect strict de l'arrêté ministériel interdisant tout rassemblement et baignade dans les plages, afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus.

Un peu plus loin, à la plage de Ngor, c'est un climat crispé qui s’offre. Les parasols repliés, les vendeurs déguerpis des lieux laissent place à un vide remarquable. Les pirogues qui effectuaient la navette entre l'île de Ngor et le village du même nom servent aujourd'hui de décor tandis que les petits bateaux dans l'attente de potentiels clients dansent dans les creux de vagues. À l'autre bout de la plage, certains enfants profitent de quelques moments d'inattention des gendarmes pour se débattre dans la mer avant que ces derniers ne les en expulsent.

Sur l'île de Ngor, aucune baignade n’a été autorisée malgré l'ouverture de certains restaurants qui peinent à voir des clients. Les assoiffés d'espace et de grand air pur qui prenaient d'assaut les plages profitant de la brise iodée en cette période de forte canicule, se sont aussi fait rares. Une situation qui a fini par mettre à rude épreuve les restaurateurs et vendeurs établis au niveau de ces plages. Ces derniers, face à cette crise économique, sollicitent du président de la République un allégement des mesures et aussi la levée de l’interdiction de baignade afin qu’ils puissent mener à bien leur business.

Il faut noter qu'au début de l’interdiction de baignade dans les plages, les forces de défense et de sécurité ont interpellé et arrêté des récalcitrants qui par la suite ont été sanctionnés conformément à la loi...