Reportage - Pratique du sport et multiplication des clubs de randonnée : le nouveau passe-temps des adultes…

Depuis plusieurs années, les associations et mouvements ne cessent de se multiplier. Parmi ces derniers on peut citer les clubs de randonnée. Présents dans presque chaque commune, ces clubs regroupés en une fédération partagent presque les mêmes activités.



Dans la banlieue, chacun d’entre eux regroupent des adultes de la commune pour faire du sport. À Fadia, un d’entre eux organise chaque dimanche une marche de presque 9 km pour des jeunes et adultes de plus d’une soixantaine d'années.



Une activité très importante selon l’infirmière Mariam. Selon elle, le sport aide l’organisme et le prévient de certaines maladies. Les membres ayant adhéré à ce club sont revenus sur les changements notées depuis qu’ils ont rejoint ce club.



Ces derniers ont tous lancé un appel à pratiquer régulièrement du sport afin de se prévenir de certaines maladies...