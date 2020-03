(Reportage) Mbacké : Vies ruinées par Internet.

Dans ce reportage fait par Dakaractu Mbacké, les différents intervenants s’inquiètent des conséquences de l'usage excessif des téléphones portables. Si pour certains, ils ont contribué à déshumaniser leurs usagers, les portables et Internet ont donné un sacré coup à la bonne ambiance qui régnait dans les foyers. Le constat général, c'est que les communications se font maintenant via l'Application Whatsapp. Un outil qui nuit plus qu'il ne sert, selon les témoignages recueillis. L'exemple de fuite des données personnelles, souvent des vidéos nues est brandi par nos interlocuteurs. Serigne Mor Ndiaye estime pour sa part que Internet sert de moyen de communication aux détracteurs de l'Islam.



C'est autant de méfaits qui justifient une large campagne de sensibilisation pour un bon usage de l'Internet et des outils y afférent. Mais selon l'homme de média Mor Fall Mbaye, l'outil est le reflet de son détenteur.