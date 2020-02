Reportage / Mauvaise qualité de l'air à Dakar : Les populations s'inquiètent.

Face au changement climatique et la mauvaise qualité de l'air qui règnent dans la capitale Dakar, les populations s'inquiètent pour leur santé. Et pour se protéger contre la poussière, les populations ont recours aux masques.



"Nous portons les masques pour nous protéger contre la poussière, car ça peut être source de maladies respiratoires", souligne Doudou Diop.



Une situation très difficile pour les asthmatiques qui n'ont d'autre choix que de rester chez eux. "C'est vraiment difficile pour nous les asthmatiques. Ça m'empêche de dormir, surtout la nuit où je tousse tout le temps. Et du coup je tombe malade", selon Fatou, une jeune écolière asthmatique.



Du côté des restaurants, la vigilance est de mise. "Nous avons pris toutes les précautions pour protéger les aliments contre la poussière. Déjà nous nettoyons les lieux toutes les cinq minutes et ce sera ainsi toute la journée", confie Ousseynou Seck, un gérant de Fast-food à Ouest Foire.



Face à cette situation, les populations devront prendre leur mal en patience car, cette pollution de l'air durera jusqu’au 27 février, selon l'Agence de la météorologie...