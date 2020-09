(Reportage) / Le tourisme local à l'heure de la relance économique.

Un manque à gagner considérable, une clientèle qui se fait rare, bref, une situation alarmante que les acteurs du tourisme sentent depuis un peu plus de six mois à cause de la pandémie au coronavirus. Cette crise a évidemment touché tous les secteurs liés à l'économie, mais plus particulièrement le secteur du tourisme sous ses différentes formes. Dakaractu, qui s'est déplacé pour rencontrer ces acteurs autour de la chaîne de valeur, a recueilli leurs diverses interventions surtout dans un contexte de crise sanitaire où l'on parle souvent de tourisme local. Une alternative qui pourrait répondre favorablement à ce gap provoqué par le choix de certains touristes qui ont préféré rester chez eux. Le tourisme local, un volet qui pourrait être bien accompagné avec, bien entendu, des autorités étatiques. (Reportage)