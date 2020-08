Reportage/La vente de voitures : Un secteur à multiples risques et problèmes...

Dans ce reportage réalisé sur la vente de voitures au Sénégal, les acteurs exposent les problèmes auxquels sont confrontés majoritairement les concessionnaires de voitures, de l'exportation à la vente. "Depuis 2014, je suis dans la vente de voitures, mais j'avoue que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de risques souvent liés au rapport de confiance que nous établissons avec certaines personnes. Car certains peuvent s’évanouir avec ton argent et on ne peut pas tout le temps aller au Canada, en France ou en Espagne pour les poursuivre ou réclamer son argent. Et c'est un problème", confie Oumar Kébé un vendeur de voitures. De plus, les concessionnaires déplorent la cherté des tarifs douaniers, mais aussi la lenteur notée dans la procédure pour la mutation des véhicules. Raison pour laquelle, les différents acteurs du secteur lancent un appel à la tutelle pour plus de considération à leur endroit...