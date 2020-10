Reportage / La Baie de Hann : Cette merveille rare, menacée de disparition par les déchets et eaux polluées...

Des pêcheurs qui ne trouvent plus de poisson, des usines fermées, une baignade impossible sous des eaux usées qui s'étendent sur plus de 400 m de longueur. C'est la réalité à laquelle les riverains qui connaissent bien ce bassin naturel qui s'étend sur 14 km, bordant ainsi les quartiers de Hann Marinas, Thiaroye, Mbao, Rufisque ou encore Bargny, sont confrontés.



Aujourd'hui, le constat qui est fait généralement sur les bordures de plage est simplement lamentable car, il y'a des phénomènes naturels tels que les changements climatiques qui provoquent l'avancée de la mer, une mangrove qui se dégrade et d'autres facteurs qui pourraient encore rendre les zones balnéaires inaccessibles et même impraticables.

La baie de Hann, située sur la façade sud de la presqu'île du Cap Vert et longue d'à peu près 14 km est victime d'une pollution importante et multiforme depuis plus de 2 décennies.



Au cours de ce déplacement sur les lieux visant à s'enquérir de la situation de la baie, de l'engagement des autorités ainsi que celui des riverains, notre constat a été amer même si nous nous sommes rendus compte que la baie de Hann était considérée comme l’une des plus belles baies du monde avec celle de Rio et que le gouverneur général de l'Afrique Occidentale Française (AOF) y passait ses vacances.

Cependant, des mouvements associatifs tentent tant bien que mal d'oeuvrer pour la gestion de la baie. Il faudra nécessairement des moyens colossaux pour y parvenir. Le combat est de "mettre fin à cette grande pollution" qui provoquent naturellement de graves conséquences sur l'économie, la santé, et l'environnement.



Le travail reste énorme. Récemment, Le ministre de l'eau et de l'assainissement a procédé enfin au lancement du projet de dépollution de la Baie de Hann, pour un coût global, toutes taxes comprises de 93 milliards de FCFA. Un espoir des riverains et même de ceux qui s'activent dans différents secteurs économiques, qui pourrait enfin se concrétiser...