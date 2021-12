(Reportage) LOCALES À MBACKÉ / Union de l'opposition pour l’invalidation de la liste de BBY… Les premiers frissons !

Dakaractu vous parlait de cette erreur contenue dans la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar qui porte une entorse à la loi sur la parité avec la présence aux numéros 34 et 35 sur la proportionnelle de 02 dames. Et bien, les événements commencent à prendre une tournure plus sérieuse.



L’opposition réunie autour du maire sortant Abdou Mbacké Ndao, compte voguer dans le même sens pour obtenir l’irrecevabilité de cette liste et écarter de la course Gallo Bâ et Morane Guèye. L’on s'achemine ainsi vers de rudes empoignades. D’ailleurs, les premiers frissons ont eu lieu ce dimanche lors de la réunion convoquée à cet effet.



Des jeunes de l’Apr supposés proches du Dg de la Sogip Sa sont venus scander le nom de ce dernier. L’on est passé tout près des premiers affrontements...