Reportage /Journées médicales des Agnams : Près de 1.500 personnes soignées gratuitement

En 24 heures, environ près de mille cinq cents personnes ont eu, sur initiative du député maire des Agnams, Farba Ngom, à bénéficier de soins médicaux gratuits.

Pendant deux jours, une équipe médicale venue de Dakar et composée de plus de trente médecins généralistes et paramédicaux, a assuré la consultation de la population.

Ce rendez-vous médical qui a drainé des patients venus de tous les villages environnants, a permis de détecter plusieurs maladies selon Souleymane Diallo, le médecin-chef du centre socio médical de l'Ipres.

"Les cas les plus récurrents sont des maladies liées à la prostate, divers types de tension, l'anémie et des cas d'asthme." Ce qui nécessite une très bonne sensibilisation de la population à se rendre auprès des structures sanitaires.

L'initiateur de ces journées médicales gratuites, le député maire Farba Ngom, explique ce geste par sa volonté d'être plus proche de la population...